Hermano de Meghan Markle quiere que se cancele la boda real

A pocos días del enlace real entre Meghan Markle y el príncipe Harry mucho se ha dicho sobre la familia de la exactriz de Hollywood, pues ahora su medio hermano Thomas Markle Jr, realizó una carta dirigida al nieto de la reina Isabel II, según el portal In Touch Weekly.

Príncipe Harry y Meghan Markle/AP

Al parecer el familiar de Markle quiere que el príncipe abra los ojos pues señala a la próxima integrante de la familia real como una persona fría y sin sentimientos que solo se aprovechó de su padre.

Meghan Markle/AP

"Según va pasando el tiempo, cada vez queda más claro que este es el mayor error de la historia de los enlaces reales. Meghan no es, a todas luces, una mujer adecuada para ti. No comprendo por qué no logras ver a la verdadera Meghan que el resto del mundo ya ha descubierto. Sus intentos por interpretar el papel de princesa como lo haría cualquier actriz de Hollywood de tercera categoría están empezando a resultar a aburridos", dice la carta.

La pareja está a punto de casarse/AP

Además, la tachó de ser una mala hija pues reveló que su padre esté en la bancarrota y ahora vive en México afirmando que se olvidó de él después de haber tenido popularidad en la industria del entretenimiento.

"¿Qué clase de persona construya una carrera aprovechándose de su propio padre hasta dejarlo en la bancarrota y después se olvida de él, dejándolo solo en México con una serie de deudas contraídas por su culpa? Cuando llegó el momento de pagarle, lo ignoro como si jamás lo hubiera conocido", señaló en la carta.