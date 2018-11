Merle Uribe no quiere que su hijo lleve su apellido

El pleito entre Merle Uribe y su hijo Héctor Tapia aun sigue en pie y es que la actriz acusó al joven de haberla golpeado por lo que tuvo que recurrir a las autoridades para denunciarlo ahora ambos mantienen un pleito.

Incluso han utilizado los medios de comunicación para mandarse indirectas ya que Héctor, no se puede acercar a su madre la más reciente fue la que hizo la rubia ante las cámaras de Hoy pues no quiere que su primogénito lleve su apellido.

Yo me siento bien pero definitivamente a Héctor ya no lo estoy viendo como un hijo es más la verdad mi cuando dicen Héctor Tapia Uribe digo hijole ojala que se quite mi apellido no merece llevarlo, dijo Merle.