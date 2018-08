Merle Uribe muesta el supuesto golpe que le dio su hijo en la cara

Los fans de la actriz, Merle Uribe, se encuentran muy tristes e indignados por los problemas que está enfrentando en contra de su hijo Héctor Tapia Uribe, quien fue acusado de golpearla durante varios años.

Leer más: Video: Merle Uribe: "me duele decirlo pero es un hombre malo"

Leer más: Merle Uribe sobre su hijo: "cada día los golpes son más"

Ahora la también vedette, mostró para el programa Hoy, las secuelas que le dejó la golpiza que le propinó supuestamente su primogénito, hace cuatro años, aunque el argumento en sus redes sociales que se trata de un herpes que padeció hace 20 años.

Me puedo desmaquillar y tú me vas a ver que la piel no la tengo así, o sea eso se ve que es un golpe claramente esta hasta abierto, eso está mal y además el herpes que me dio fue hace muchos años..., dijo Uribe.