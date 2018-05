Miss Universo visita tierras aztecas

México.- Miss Universo 2017 visitó por primera vez México y lo hizo en la capital del país invitada por el reality show Mexicana universal, donde compartió con la prensa mexicana su postura ante varios temas polémicos, como la inclusión de mujeres transgénero en los certámenes de belleza o sobre los rumores de prostitución en el Miss Venezuela e incluso habló de un terrible suceso que sufrió en su país.

Defensa

“Pasé por una situación traumatizante, fui objeto de secuestro en Sudáfrica. Después de esto me he dado cuenta de que en la realidad de nosotras es muy diferente, las mujeres en todas partes del mundo pasan por lo mismo y debemos defendernos”, dijo la Miss Universo, y por ello habla de este tema de la violencia contra la mujer, pues su gran interés es crear conciencia para que esto no suceda más.

Para Demi-Leigh, este tipo de concursos, fuera de sexualizar a la mujer o demeritarla por solo ser bonitas, es una plataforma que a ella la ha impulsado para preparase más a través del estudio y la dedicación. Así lo vivió junto a las 93 participantes en el concurso universal, y en donde se dio cuenta del poder, la unión y fuerza que tienen las mujeres.

Dijo que ser reina de belleza permite ser portavoz de la mujer en el mundo.

La responsabilidad de levantar la voz no corresponde a ninguna otra persona más que a nosotras. Si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer?.

Respecto a que existan participantes transgénero en este certamen, mencionó que es algo posible por que Miss Universo es incluyente. “El ser mejor no es otra cosa más que el ser como tú naciste, como tú te sientes Y así es como debemos participar”, indicó.

Respecto al escándalo que surgió hace algunas semanas sobre la supuesta prostitución de la que fueron víctimas algunas participantes de Miss Venezuela bajo la dirección de Osmel Sousa, la sudafricana opinó que todo el mundo sabe de la belleza de las mujeres venezolanas y que en su experiencia directa en Miss Universo ella observó que todo se maneja de manera muy profesional, por lo que continúa en este proyecto como embajadora de la belleza.

En su visita a la televisora del Ajusco, la Miss Universo convivió con las finalistas de Mexicana universal e incluso realizó una pasarela con ellas.

Maryely Leal, representante de Sinaloa, fue parte de estas jóvenes que intentan conseguir la corona y representar a México este 2018.