Mhoni Vidente predice el año de el fin del mundo #video

“No señores, el mundo no se va a acabar mañana, sigan pagando sus deudas, yo tuve una visión hace mucho y yo le pregunté a Dios cuándo se iba a acabar el mundo y siempre me dijo que en el 3313, así que falta mucho, no se estén alarmando, pero sí van a existir cambios de energía”.