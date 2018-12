Michelle Salas y la grosería que le hacen en un restaurante

Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, sufrió discriminación en un restaurante de Estados Unidos simple y sencillamente por hablar español. "Todos somos humanos", dijo.

La información se da en distintos portales de noticias. Michelle Salas, quien es modelo, diseñadora y youtuber, denunció que fue víctima de discriminación en un restaurante de Estados Unidos, donde vive desde hace nueve años.

A través de sus historias de Instagram, Michelle, de 29 años de edad, relató (en inglés) que se encontraba cenando un restaurante y una mujer se acercó a ella para pedirle que “por favor” dejara de hablar en español.

Estaba en un restaurante y una chica me dijo: ‘Por favor, no hables en español’, yo me quedé de ‘¿qué?’. Y ella replicó, ‘Sí, deja de hablar en español. Respeta a mi país’. Estaba muy enojada y me sentí como…es una larga historia."

La bisnieta de Silvia Pinal señala que lo que debería importarle a la gente es que todos somos seres humanos.

No importa qué idioma hablar o cómo te veas. Lo encontré (el hecho) muy acosador, muy intolerante y muy descortés”, contó Michelle Salas.

Michelle se abre camino con éxito en el mundo del diseño y el modelaje.