Michelle Vieth le reclama Martha Figueroa por hablar de su hija

El día de ayer el programa Intrusos, dijo en su programa que la hija mayor de Michelle Vieth, hacia bullying a otros niños vecinos de ella, incluso mencionó que cuando iban a reclamarle a su casa ella no les hacía mucho caso.

Dichas declaraciones al parecer llegaron a oídos de la actriz, por lo que rápidamente salió a defenderla la menor de la conductora, Martha Figueroa, por lo que se tuvo que disculpar.

Hace un momento hable con Michelle Vieth, me llamó ella y también hable con su esposo Christian Aparicio, ellos me contaron que la hija de Michelle, su hija mayor, de quien hablamos ayer diciendo que hacía bullying a un niño que vivía junto a su casa, pues que no, que efectivamente la niña tiene una conducta muy distinta a eso, que es una niña muy buena que además ellos han educado totalmente antibullying...", dijo la mexicana.

Tras haber explicado cómo fueron las cosas, la periodista finalizó con una sincera disculpa a la actriz y a su familia por la nota que realizaron.

Desde luego que quiero ofrecer a título personal y a nombre de Intrusos, pues una disculpa ala pequeña Michelita, por haber comentado esta situación y también a toda su familia y a quien pueda resultar afectado por esta nota que hicimos el día de ayer", concluyó.