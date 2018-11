Michelle Vieth ventila aborto que cometió Grettel Valdez

La actriz Michelle Vieth está dando mucho de que hablar luego de que empezara hablar sobre el video sexual que protagonizo con Héctor Soberón hace un par de años y del cual hará un documental para narrar como vivió la terrible experiencia.

Ahora nuevas cosas salen a la luz después de varios años uno de ellos es sobre como Soberón estaba amenazado por Grettel Valdez con quien tuvo un romance y que si él la dejaba por Michelle ella revelaría que supuestamente la hizo abortar un hijo de ambos.

"Yo me enteré que Héctor vivía con Grettel Valdéz, yo no estaba de acuerdo en que Grettel siguiera viviendo con él aunque él llegó varias veces a decirme "Es que me tiene amenazado si yo lo dejo va a deicr a los medios a decir que yo la hice abortar un hijo de nosotros", dice en un escrito de supuestamente de Vieth y publicado en el programa Hoy.

Además dijo que no estará mejor hasta no decir la verdad sobre la bochornosa grabación que la hizo alejase de México durante varios años.

"Uno no piensa en sanar hasta el momento en que uno empieza hablar y este lo fue aprendiendo con el tiempo yo claro el fuerte va a llegar hasta donde el débil quiere si yo por miedo calle mucho tiempo o no dije o no compartir mi historia fue por algo", dijo para el programa Hoy.