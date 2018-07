Tras la muerte de Heath Ledger, Michelle Williams encontró el amor

Después de diez años de la muerte de Heath Ledger, Michelle Williams, reveló para la revista Vanity Fair, que se casó con el cantante Phil Elverum, a principios de julio.

Heath Ledger/AP

De acuerdo con la actriz la ceremonia fue algo muy discreto y privado donde solo acudieron familiares y amigos más cercanos.

La pareja hace algunos años/AP

"Nunca he cerrado las puertas al amor. Siempre le digo a Matilda: "Tu padre me quiso mucho antes de que la gente pensara que tenía talento o que era atractiva'. Obviamente no me gusta hablar de mi relación ante la prensa, pero es verdad que Phil no es una cualquiera y merece la pena celebrar que lo tengo en mi vida...", expresó la famosa.

Michelle Williams/AP

Cabe mencionar que Michelle y Heath mantuvieron una relación producto de eso nació la pequeña Matilda quien es toda una adolescente.