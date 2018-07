Miles de disfraces desfilan por la Comic-Con de San Diego

La línea entre la fantasía y la realidad será más difusa esta semana cuando arranque en San Diego, California, la convención de cómics Comic-Con.

Decenas de miles fanáticos disfrazados con los trajes de licra de sus personajes favoritos invadirán esta ciudad fronteriza con México por cinco días -del 19 al 22 de julio- en lo que se considera la mayor celebración de la cultura pop.

La edición 49 de Comic-Con tendrá anuncios de películas, televisión y, claro, historietas.

Pero muchos quedarán frustrados con la decisión del gigante Disney de no llevar a su convención al universo Marvel, a pesar de los récords registrados este año con "Pantera negra", "Avengers: Infinity War" y "Ant-Man and the Wasp".

"Va a ser un año interesante", dijo el editor en jefe del sitio SyFy Wire, Adam Swiderski, en un video previo al inicio del evento. "Muchos de los grandes nombres como 'Marvel', 'Star Wars' y 'Game of Thrones', que dominaron pasadas convenciones, no estarán aquí, lo que da chance a otros de entrar en el foco de atención".

Disney tiene su bienal D23 y seguramente será allí que haga sus grandes anuncios.

Desde que comenzó en 1970 como una reunión con un par de docenas de aficionados intercambiando revistas de cómics, la convención explotó en popularidad y cada año atrae a unas 130 mil personas entre fanáticos disfrazados, ejecutivos de cine y blogueros.

Fue descrita por la revista Rolling Stone como "el Super Bowl de la gente a la que no le gusta ver el Super Bowl".

Los más devotos acampan por días para ser los primeros en entrar al centro de convenciones, tomando turnos con familiares y otros fans para ir al baño, comer y dormir.

10 años de "Breaking Bad"

New Line Cinema y Warner Bros inician la fiesta el miércoles con "Scare Diego" (asustar San Diego), en el que los fans recibirán avances de "It: Chapter Two" y la terrorífica "The Nun".

Universal hablará de "Glass" y "Halloween", mientras que Paramount trae el spinoff de Transformers "Bumblebee" y Fox tiene "Deadpool 2" y "Predator".

Sony presentará "Venom" y la cinta animada "Spider-Man: Into the Spider-Verse", ninguna de las dos consideradas parte del Universo Cinemático de Marvel (MCU), aunque el estudio fue parte del equipo de producción.

Warner Bros tiene prevista una presentación de dos horas el sábado en la que se espera que den buenos vistazos de "Aquaman", "Godzilla: King of the Monsters", "Fantastic Beasts" y "Shazam!".

En televisión, el gran ausente será HBO, aunque AMC pondrá el sabor con paneles sobre "Better Call Saul" y el décimo aniversario de "Breaking Bad", así como una discusión de la adaptación de la aclamada novela gráfica "Preacher".

Habrá una sección dedicada a "Fear the Walking Dead", producción hermana de "The Walking Dead", la serie más exitosa de la televisión por suscripción de Estados Unidos que vuelve con su novena temporada en octubre.

Y aunque Marvel estará ausente con sus películas, tiene previsto varios paneles sobre su producción para televisión con programas como "Cloak & Dagger", "Iron Fist" y "Marvel's Avengers: Black Panther's Quest".