Mille Bobby Brown sorprende con inesperada prueba de canto

Mille Bobby Brown ha tenido gran popularidad desde su aparición en la aclamada serie Stranger Things, ya que se ha convertido en una de las actrices favoritas del showbiz.



Con apenas 13 años ha llamado la atención de los medios de comunicación más importantes de la industria del entretenimiento incluso ha sido elegido para famosas campañas de imagen.



Por si fuera poco, acaba de firmar contrato con IMG una de las agencias de modelo más reconocidas a nivel internacional.



Una publicación compartida por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) el Mar 18, 2018 at 6:15 PDT

Aunque eso no es todo pues la joven compartió ayer un video en su cuenta de Instagram en el que demuestra que sí sabe cantar ya que interpretó el tema "Nothin With You", mientras un joven toca la guitarra.

Dicha reproducción alcanzó miles de reproducciones además de cientos de comentarios positivos para la joven actriz ya que quedaron sorprendidos con la melodiosa voz.

Con información Quien