Morrissey, ignorado por conductores y los tunden en redes

México. El cantante Morrissey estuvo como invitado en el programa "Sale el Sol", y sucedió lo él quizá no imaginaba. Los conductores lo dejaron parado, ni se acercaron para entrevistarlo, ni le dijeron tan solo una palabra.

¿Qué pregunta te gustaría que le hiciéramos mañana a @officialmoz?, escríbela aquí abajo: pic.twitter.com/H9urcHvPvR — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) 15 de marzo de 2018

En redes sociales se comenta la situación en la que Morrissey se vio en vuelto, y es que según información en distintos portales de noticias, los conductores no le agradecieron su presencia y mucho menos acudieron a él para entrevistarlo, como supuestamente se prometió.

Thank you @grahnort Una publicación compartida por Morrissey (@officialmoz) el Nov 4, 2017 at 3:43 PDT

Tras la esperada presentación de Morrissey en el programa matutino d' Sale el Sol' , considerada como un hecho histórico, ya que, por primera vez se presentó a en la televisión abierta mexicana, los internautas comenzaron a criticar a los conductores por no darle la importancia que merecía y no aprovechar el momento para entrevistarlo.



El exlíder de The Smiths apareció en el escenario cantado el tema "Jacky' s Only Happy When She' s Up on the Stage James Boorer Martin" , acompañado de cinco bailarines; al terminar su presentación se quedó parado, mientras los presentadores de "Sale el Sol", sólo aplaudieron.

Isabel, ahí presente, (integrante de Pandora) gritaba un "¡Bravou!".



El cantante no fue abordado para alguna entrevista, a pesar que en redes sociales animaban a los espectadores a enviar sus preguntas para Morrissey, e inmediatamente pasaron a una nota sobre Sebastián Zurita, con él aún en el escenario.

Tal acción les valió decenas de críticas en redes sociales.