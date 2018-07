La verdadera razón por la que Selena Gomez no ha hecho dueto con Maluma

Hace unos meses se hablaba de una posible colaboración entre Selena Gomez y Maluma, pero supuestamente Justin Bieber, se negaba que la cantante hiciera algo con él (en ese entonces su novia, cuando regresaron después de su trasplante de riñón).

Aunque por fin salió a la luz el verdadero motivo por el cual la exestrella de Disney, ha estado evitando al colombiano, pues durante la promoción de la película Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, respondió a la prensa sobre el dueto.

Me encantaría, solo que las mujeres son muy importantes para mí y no importa lo que sea, me gusta saber que las mujeres están bien cuidadas", dijo Selena.