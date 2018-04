Famosos lamentan el fallecimiento del DJ Avicii

La repentina muerte del DJ Avicii conmocionó al mundo de la música electrónica pues el talento del joven se apagó a muy temprana edad, éxitos como Wake Me Up y The Night catapultaron al sueco a la fama mundial.

Studiomode Una publicación compartida por Avicii (@avicii) el Feb 15, 2018 at 9:50 PST

Ahora diversos colegas del medio del espectáculo lamentan la muerte del talentoso productor de 28 años.



"Tan triste ....... Tan trágico. Adiós, querido dulce Tim. Se fue demasiado pronto".



"No encuentro las palabras adecuadas para expresar lo triste que estoy de saber que Avicii falleció. Él fue muy amable, humilde, talentoso e inspirador. Se fue demasiado pronto."



Devastada al escuchar la triste noticia del fallecimiento de @Avicii. Una alma tan dulce con un gran corazón y talento increíble. Tantos recuerdos increíbles juntos. Mis pensamientos y oraciones están con su familia. Descansa en paz amigo mío

Comunicado de su muerte

El deceso de DJ Avicii fue confirmado en un comunicado por su representante.

Es con profundo pesar que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii.

Según el comunicado, DJ Avicii fue hallado sin vida en Muscat este viernes 20 de abril. No se han dado a conocer más detalles de su deceso.