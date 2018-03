Mazatlán, Sinaloa.- El día de hoy el fallecimiento de Mary Toña Acosta, fiel seguidora de la Madre de todas las bandas, ha consternado al mundo de la música, los gruperos y los mazatlecos.

Consternación por la muerte de Mary Toña Acosta. Foto: Facebook

La lamentable noticia de su muerte comenzó a darse por las redes sociales, donde algunos comunicadores informaron del sensible fallecimiento de Mary Toña, la presidenta del club de fans de Banda El Recodo.

Foto: Facebook

Hasta el momento se desconocen detalles de su muerte, pero las muestras de cariño y consternación no se hicieron esperar.

Te extrañare amiga pero algún día nos volveremos a encontrar en un lugar mejor, Ruth de la Puente.

Gruperos y comunicadores se encuentran emitiendo sus mensajes en las redes sociales.

La música de banda ha perdido hoy a la admiradora más amorosa, orgullosa y fiel que hemos tenido, Julio Preciado.

La fan número uno

Su historia como una de las fanáticas más fieles inició hace más de 25 años, cuando conoció a Los Recoditos y después a los integrantes de “la madre de todas las bandas” y a Don Cruz Lizárraga, su fundador.

Marytoña acompañaba a su padre a vender casetes a los bailes, así se dio el encuentro con la música de tambora. Al paso del tiempo su familia y los Lizárraga hicieron una gran amistad y ella fue la favorecida, ya que gracias a eso Chuyita y Poncho Lizárraga iban a su casa para llevarla y traerla a los bailes, cuando ella tenía tan solo 14 años.

Acosta reveló que al lado de estas bandas ha vivido grandes experiencias, y comparte una de las que más marcó esa gran amistad que gozó con Don Cruz. “El fue una persona finísima, a quien le agradezco mucho, siempre me dio mi lugar, para mí él fue como mi abuelo. Él se despidió de mí, estábamos cuidándolo cuando estaba internado en la Ciudad de México, creo que presintió que iba a fallecer y me habla por teléfono y me dice, Marytoña te encargo a la banda, me pidió que los siguiera apoyando”, resaltó.

Consternación por la muerte de Mary Toña Acosta. Foto: Facebook

Poncho Lizárraga siempre fue su amor platónico.