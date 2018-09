La triste noticia que dieron sobre la madre de LuisMi en Hoy

Luis Miguel es uno de los personajes del espectáculo más misteriosos desde que empezó en la industria musical y es que su vida a estado rodeada de escándalos e incógnitas.

Es por eso que diversos medios y periodistas, han tratado de resolver diversos enigmas acerca del Sol, uno de ellos es Javier León Herrera, escritor del libro 'Luis Miguel: La Historia', quien acudió al programa Hoy, donde dijo que Marcela Basteri madre del cantante murió en el año de 1986.

"La mamá de Luis Miguel desafortunadamente falleció hace muchos años, en el año de 1986 y yo he dicho y repito lo he dicho antes en el programa en vivo y lo he dicho en todos los foros que puedo, que el mejor favor que le podemos hacer a la mamá y a su memoria es dejarla descansar en paz...", dijo Javier.



Recordemos que desde el lanzamiento de la bioserie de Luis Miguel, su popularidad creció aún más, pues lo consolidó aún más en el mundo del entretenimiento.