Natalia Téllez y Chumel Torres, ¿preparan su boda?

Natalia Téllez y Chumel Torres comenzaron una relación sentimental este 2018. Juntos han viajado y pasan el mayor tiempo posible el uno al otro, pero...¿estarán a un paso de llegar al altar?

La relación que llevan Chumel Torres, conductor de La Radio de la República y Natalia Téllez, presentadora del matutino "Hoy", es estable, y es Natalia quien aclara si se avecina boda.

No, el anillo para cuándo, más bien. No, ¿cuál boda? Yo (soy un) alma libre. Estoy bien así como estoy”, declaró Natalia para el programa "Intrusos", de Televisa.

Téllez se sincera y dice que por ahora no se quiere comprometer con Chumel, y no por miedo, sino porque no quiere comprometerse por el momento.

La también conductora de Telehit agregó que le gustaría formar una familia, aunque hay varios tipos de familia. Celebra porque llevan ya poco más de un año de relación.

Somos dos raros que se encontraron y eso es muy divertido, creo que sólo eso. Estoy feliz de conocer a alguien que me entiende y que es un apasionado, exitoso”, aseguró la conductora a Tv Notas.

Natalia es una joven exitosa. Además de participar en "Hoy", trabaja en la filmación de la película “Veinteañera, divorciada y fantástica”, al lado de Paulina Goto y Vadhir Derbez.

Natalia ha tenido participaciones importantes en telenovelas como "Rebelde", "Palabra de mujer" y series de televisión como "La rosa de Guadalupe".

Chumel, por su parte, alcanza popularidad en 2012, cuando lanza una crítica a Andrés Manuel López Obrador, quien se encontraba en campaña presidencial. Con ese tuit logra llamar la atención de miles de personas.