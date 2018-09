Natalia Téllez reveló cual es su mayor miedo en la vida

Netas Divinas ha tenido gran éxito desde que arrancó su nueva temporada, pues sus conductoras han formado un gran lazo con el público, haciendo fuertes revelaciones sobre su vida privada y dando consejos a quien más lo necesite.

Ahora una de sus presentadoras, hizo una fuerte confesión que ni siquiera sus colegas sabían y se trata de Natalia Téllez, quien dijo que su mayor miedo es convertirse en madre.

"Me da miedo, ósea al final creo considero y he trabajado mucho supongo porque es precisamente porque perdí a mi mamá muy joven y literal mi familia se disolvió una mamá es la raíz tú lo sabes (Consuelo Duval), y creo que ahí me quedó una idea como que de repente es más fácil si tú vas por la tuya...", dijo Téllez.



Por su parte Daniela Magun, dijo que la joven sería una excelente madre, pues desde que la conoció en el programa la catalogó como una excelente persona y no duda en verla algún día con un bebé en brazos.