Nicki Minaj enciende Instagram con atuendo traje de látex

Estados Unidos. La famosa cantante Nicki Minaj lució un atuendo muy atrevido. Es un traje de látex en color negro.

En ambas fotografías, Nicki Minaj luce formidable. Ambas publicaciones obtuvieron más del millón de "me gusta", así como miles de comentarios donde elogiaron sus atributos.



Las imágenes de Nicki Minaj hicieron que fuera tendencia en las redes sociales.

Come & get meeeeeee Una publicación compartida por Barbie® (@nickiminaj) el Abr 22, 2018 at 8:54 PDT

Nicki es una de las mejores raperas del momento y con su música ha sabido llegar al gusto de su público y además es conocida por subir fotos con poca ropa y por sus sexys cambios de imagen.

Nicki Minaj cuenta con más de 82 millones de seguidores.

Según información en su biografía, en sus inicios firmó un contrato con el grupo de rap Full Force. Tras dejar el grupo subió varias canciones a su perfil de MySpace, haciéndose conocida. Fue descubierta por Dirty Money Entertainment, con los que firmó un contrato por 180 días.

�� Una publicación compartida por Barbie® (@nickiminaj) el Abr 22, 2018 at 9:00 PDT



"Playtime Is Over" fue su primer mixtape lanzado en 2007, siguiéndole "Sucka Free" y "Beam Me Up Scotty". En 2009 firmó un contrato con Young Money Entertainment, tras estar el rapero Lil Wayneinteresado en ella.

Trabajó en la industria del cine dando voz a Steffie en la película "Ice Age 4: Continental Drift". Hizo un papel secundario en el film "The Other Woman". También fue juez en American Idol.



Nicki ha sido considerada como la rapera más influyente de todos los tiempos, por el periódico The New York Times.