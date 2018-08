Nieto de Cantinflas niega que su madre dañara la tumba de su abuelo

Mario Moreno del Moral no soportó los señalamientos hacia su madre Abril del Moral, quien fue la primer esposa del único hijo de “Cantinflas”, Mario Arturo Moreno Ivanova, de profanar con la tumba de su abuelo.

Lo anterior fue señalado por parte de Tita Marbez, heredera de la marca que lleva el nombre del “Mimo de México”.

Sin embargo, el nieto de “Cantinflas” hizo uso de las redes sociales para mandar un comunicado en el que desmiente categóricamente dichas acusaciones

“Desmiento totalmente las declaraciones de Aurora Marbez, en las que afirma que mi mamá, Abril del Moral, hizo destrozos o profanación de la tumba de NUESTROS familiares.

1. Nosotros contratamos personas para mejorar las condiciones de la cripta familiar.

2. No se forzaron cerraduras porque nosotros tenemos copia de la llave.

3. No se puede adjudicar la propiedad de cadáveres ya que no son bienes materiales.

Cabe mencionar que es una cripta familiar donde yacen más de 12 personas de mi familia y amigos de mis abuelos, incluido mi hermano y mi padre, estamos en nuestro total derecho de defender el lugar donde ellos están.

Ella no es miembro de esta familia, ya que nunca tuvo hijos con mi papá, se expresa en el escrito.

El actor y productor también realizó una petición a una plataforma de Internet para que el público vote para que los restos de su abuelo queden en posesión de su familia.

Por su parte, Marbez levantó una denuncia penal en contra de Abril del Moral por delitos de daños en propiedad privada y profanación de tumbas, ya que afirma que tiraron paredes, forzaron chapas e hicieron destrozos dentro de la cripta familiar.

Asimismo expresó sus deseo de trasladar los restos del comediante, así como los de su esposa y los de Mario Moreno Ivanova a otro sitio, pues señaló que en el panteón donde yacen sus restos estaba en malas condiciones.

En su respuesta los familiares de "Cantinflas" dijeron no estar de acuerdo con dicha intención y advirtieron que harán todo lo que esté en sus manos para impedir el traslado de los cuerpos a otro camposanto.