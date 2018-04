Ninel Conde es señalada por su ex de nexos con el narco

México. Fuertes declaraciones hace Giovanni Medina sobre su ex, Ninel Conde. En entrevista con medios de comunicación en Ciudad de México y en información que difunde "De Primera mano", él la señala de tener vínculos con el narcotráfico.

Giovanni Medina se encuentra desesperado porque supuestamente Ninel Conde no lo deja ver a su hijo y dice:

"Me dan ganas de ir a la autoridad y platicar de los nexos que ella ( Ninel Conde ) tiene con organizaciones delictivas, y de lavado de dinero."

Y Medina es tajante y claro en lo que pretende lograr con apoyo de las autoridades:

"Quiero una custodia entre los dos, que las autoridades determinen sobre sus nexos con el narcotráfico... ¡Felicidades, Ninel, me haces daño, pero también se lo haces a nuestro hijo."

El pleito legal entre Ninel Conde y Giovanni Medina, por obtener la custodia del pequeño Emmanuel, sigue dando de qué hablar y no tiene arreglo hasta ahora.

"Esto no es un juego y Ninel no va a dejar a Emmanuel sin papá", dice Giovanni.

¿Y qué dice Ninel?

Ninel Conde, cuestionada respecto a las declaraciones de Giovanni, respecto a que ella tiene nexos con el narcográfico, responde:

"Se están preparando los escritos para que las leyes se enteren de todo, porque no se vale violentar los derechos del menor. Él puede decir muchas cosas. Son cuestiones que dice sin fundamento. Si yo me dedicara a eso, el señor ya no estuviera vivo."