Actor revela por qué Ninel Conde soportó abusos de su ex

Hace unos días Ninel Conde compartió su nuevo videoclip Me complace informarte, en donde narra la vida que tuvo a lado del padre de su hijo Giovanni Medina, el encargado de personificar al empresario fue el actor Tony Garza quien dice no tener miedo de alguna represalia.



"No tengo miedo a una represalia por parte de Giovanni, de una demanda, yo soy un actor al que le encanta contar historias y si él se siente identificado con mi personaje en el video de Ninel, pues ojala cambie, también por el bien del niño, esto o significa que Ninel y Giovanni tengan que estar juntos, pero siempre van a tener algo en común, que es el bebé, entonces por ese bebé, lo más sano es que tengan una relación cordial", dijo el actor.



Incluso reveló por que la también actriz lo contrato para que participara en su video:



"Ninel vio mi interpretación de Trino en la serie Mariposa de Barrio y por eso me buscó para que participara en su video Me Complace Informarte. Ella me pidió que me viniera a México para hacer el personaje, yo no la conocía físicamente hasta que grabamos el video apenas hace un par de semanas. La producción necesitaba a alguien como mi personaje de Trino porque en el video ella cuenta la historia que ella vivió con su ex".



Además, contó las razones por las cuales Ninel soportó los tratos de su ex pareja.

"Justo yo le pregunté a Ninel que cómo era posible que soportara tanta violencia familiar y lo que me dijo es que quería estar bien con su pareja, quería un padre para su hijo, quería tener un buen ejemplo para su nene y por eso soportó todo, ella es una madre trabajadora y luchona y es un ejemplo para muchas mujeres", concluyó.

Con información Basta