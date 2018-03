Magda Rodríguez le responde a Niurka tras llamarla p....

Hace unos días Niurka expresó su descontento con Magda Rodríguez ya que la cubana fue invitada a Venga la Alegría, donde despotricó en contra de la productora tras haber desairado a su hija en una audición.



Por fin la venganza

El enojo de la vedette no terminó ahí pues llamó "perra" a la mamá de Andy Escalona. Ahora ella misma rompe el silencio diciendo que no tiene ningún problema con la también actriz.



"Si le hicieran lo mismo a mi hija me dolería y la entiendo como mujer, pero al final ella sabe que en esa ocasión yo no tomaba las decisiones... Yo era una productora que sólo recibía indicaciones", anunció Magda.

Incluso aseguró que Romina sería un buen elemento para el programa ya que su aparición generaría más rating.

"Los que me conocen saben que yo la quería adentro, porque me iba a dar mucho rating... yo pelee para que entrara ella y unos personajes más en esa ocasión pues mi voto no contó tanto, pero bueno ella tiene su punto de vista y si ella lo vivió así y si cree que yo estoy pagando un karma por eso también lo respeto, porque creo que todo mundo en un momento dado puede tener un punto de vista y cuando le tocan a uno un hijo puede defenderlo de la forma que cada uno quiera, porque así defendería yo a mi Andreita", finalizó la productora.

Con información SDPNoticias