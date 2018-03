Niurka explota durante programa, cuando le dicen esto

México. Niurka protagonizó una discusión con el actor Mauricio Mejía, al mostrar su desaprobación por las cirugías plásticas a temprana edad, como lo hizo el actor para marcar su abdomen, y después de que él mencionara las supuestas cirugías que ella se ha practicado.

Niurka le hizo una pregunta, que lo dejó "atónito", y le contestó lo que quizá ella no esperaba.



Durante el programa "Un Nuevo día", de Telemundo, Mejía confesó que había recurrido al bisturí, ya que con el ejercicio no había logrado formar su cuerpo como lo deseaba.



Y esto respondió Mauricio:

Niurka le expuso que a sus 50 años de vida no se ha operado de nada, ni la cara se ha tocado; y le presumió su abdomen.

"Mira mi pancita limpiecita. Yo no tengo nada que ocultarle a mis seguidores. Yo a mi edad ya tendría permiso de la vida para hacerme lo que me dé la gana, pero yo de 50, te digo a ti de 35, ¿qué vas a hacer a los 50 si ya estás todo recortado?", replicó la exesposa de Juan Osorio.

#tbt ❤️ Una publicación compartida por Mauricio_Mejia (@mauricio_mejia) el Feb 22, 2018 at 8:34 PST

"No me tienes que tratar de ofender para defenderte tú, porque yo le digo a mi audiencia todo lo que me hago. Lo que me hago en mi carita es plasma, radiofrecuencia, pero todavía no me he hecho alguna estiradera", dijo la controversial Niurka.