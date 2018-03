Niurka estalla al saber que Bobby Larios quiere contar su verdad

Luego de haberse lanzado como youtuber Niurka Marcos cada vez tiene mucho más seguidores en su polémico canal en donde hace todo tipo de declaraciones además de enseñar tips de belleza y rutinas de ejercicio la vedette también se expresa libremente.



Ahora la actriz habló de su ex pareja el también actor Bobby Larios quien hace unos días había anunciado que llevaría al teatro su historia de amor que tuvo hace algunos años con la famosa.



Dicha noticia llegó a los oídos de "La emperadora" centrando toda su furia en contra de Larios.



"¿Te acuerdas cuando le pediste (el favor) a nuestra amiga en común?" expresó la cubana por lo que siguió despotricando.



"No lo pongan hacer ningún segmento específico porque es un burro, no lo pongan a cantar porque no canta, ¿baila? Bueno tiene 4 pies izquierdos el pen#$%", dijo molesta.

Cabe mencionar que Bobby asistió al show de Platanito donde se había dado una supuesta reconciliación entre él y su ex mujer.

Con información SDPNoticias