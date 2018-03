Ahora Niurka destroza al periodista Gustavo Adolfo Infante

La polémica Niurka Marcos ahora arremetió contra el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante ya que durante una entrevista de radio con Javier Alatorre a la cual también asistió 'La Chicuela', esta le preguntó sobre el comunicador a lo que ella respondió:



"Siempre me ha dicho que Juan no lo quiere, que lo odia que lo detesta, yo supongo que está de lambiscón con Juan, por qué quiere recuperar su amistad con Juan por qué me ha dicho siempre que se odian, pero cuando tú no te llevas con alguien, simplemente lo ignoras y acabó", dijo la vedette.



Dichos comentarios surgieron a raíz de que cada que Adolfo Infante hace notas respecto a ella, es atacándola de la peor manera como cuando dijo que la también actriz había dormido con Juan Osorio hace unos meses.

Niurka ataca a Magda Rodríguez

Niurka estuvo como invitada en el programa de televisión "Venga la Alegría", y fue ahí donde confesó la terrible experiencia que vivió su hija por culpa de la productora Magda Rodríguez.

De acuerdo con Niurka, su hija Romina asistió a un casting para conducir un programa producido por Magda.

"Hace algunos años mi niña Romina vino a hacer un casting e hizo todo como una persona normal y cuando pasó el último filtro que fue la firma del contrato, el diseño de imagen, maquillaje, peinado, le dijeron que otros artistas tenían más talento que ella", mencionó Niurka.

Por esta razón Niurka mencionó:

"Magda Rodríguez, el que la hace la paga" y señaló que se metió con un ángel inocente.

