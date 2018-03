Supuesta foto de Hijo de Octagón sin máscara sale a la luz

México. El hijo de Octagón no podría estar pasándola muy bien, debido a que en internet circulan imágenes en donde se muestra su supuesto rostro.

Según información en redes sociales, el hijo de Octagón salió de inmediato a opinar sobre la imagen y deja en claro que no es él, y que le da mucha risa que quieran hacerle creer a la gente que se trata de su rostro.



"Vi vídeos donde según mi rostro quedó descubierto y me da muchísima risa porque ese rostro que se muestra les aseguro que no soy yo, de hecho me pusieron un personaje bastante feo, digo no es que yo sea el más guapo, pero no entiendo por qué me ponen con ese personaje, mínimo me hubieran puesto a un personaje más elegante, ja, ja, ja", dijo al Diario Basta en entrevista.