Esto dijo la hermana de Adrián Uribe sobre su cuñada

Luego de haber sido operado por tercera ocasión Adrián Uribe se encuentra recuperados en cuidados intensivos en un hospital de la Ciudad de México por lo que su familia se encuentra al pendiente del famoso comediante.



Ahora su hermana Laura García Uribe, quien ha hecho algunas declaraciones sobre el estado de salud del mexicano explicó que amigos y familiares se han acercado a la familia del actor, aunque se desconoce si la novia de Adrián, Jackie Sauza se ha acercado al actor por lo que Laura dijo lo siguiente.

"La verdad no lo sé, realmente ahorita estamos enfocados en su salud y en su salud y en su recuperación y estamos en eso no lo sé, realmente ahí sí no tengo nada que decir al respecto", dijo la hermana del comediante.



Cabe mencionar que la tercera cirugía se debió a una peritonitis por lo que de inmediato fue intervenido, por su parte su representante y hermana aún desconocen qué pasará con la apretada agenda laboral.