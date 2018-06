El calvario del padre de Jenni Rivera por el que está pasando

El padre de la fallecida Jenni Rivera, Don Pedro Rivera realizó una insólita confesión para el programa De Primera Mano y es que asegura haber tenido otro hijo fuera del matrimonio y afirma que está en su búsqueda.



"Yo creo que algo he de tener yo por haya, yo creo en Monterrey yo no sé, si por haya hace muchos años tal vez unos 28 o 30 años que no lo puedo encontrar ahí me falto valor me falto experiencia entonces no vi nacer ese ser humano y si yo si lo llegó a encontrar lo voy a apoyar.



El patriarca de la dinastía Rivera expresó que le diría a su hijo si lo encontrara.