Paris Hilton pierde millonario anillo de compromiso

Paris Hilton vivió momentos de angustia y pánico luego de un pequeño incidente en un famoso club de Florida en el que se encontraba, ya que la heredera del imperio de hoteles perdió su anillo de compromiso.



Al parecer la empresaria se quitó la joya por unos momentos lo cual ocasionó que se le olvidara, de inmediato la rubia con lágrimas ordenó que se buscara la costosa pieza valuada en 1.6 millones de euros, obsequiada por su futuro esposo el actor Chris Zylka.



Por fortuna el diamante de 20 quilates fue encontrado por personal quienes aseguran se encontraba a unas mesas continuas de la de Paris.



Aunque Hilton no hizo declaraciones ni tampoco informó a sus seguidores en su cuenta de Instagram, el DJ Above & Beyond delató el suceso pues por medio de la red social expresó haberse emocionado cuando la conoció además de mencionar la anécdota.

Encantado de conocerte y de haber encontrado tu anillo, dijo el británico.

Cabe mencionar que Paris está a punto de casarse y aunque no se sabe en donde festejara su enlace matrimonial anteriormente había anunciado que le encantaría que su fiesta tuviera una duración de 3 días por distintas partes del mundo.

