Paris Hilton habla sobre su separación con el actor Chris Zylka

Paris Hilton habló públicamente por primera vez de su separación del actor Chris Zylka en el programa The Talk, donde dijo que una de las razones por las que decidió no casarse es porque se dio cuenta de que no había tomado la decisión correcta.

Realmente estoy teniendo mi tiempo para mí. Siento que cuando me enamoro, me enamoro rápido y con fuerza, y este romance fue un torbellino, dijo la empresaria.

"Siempre he estado obsesionada con las historias de Disney e historias de amor, y pensé que iba a ser mi final feliz, pero me di cuenta después de un tiempo que no fue la decisión correcta".

Hilton se comprometió con Zylka en enero de este año; él le entregó un anillo de diamantes de 20 quilates en la cima de una montaña en Aspen.

El 19 de noviembre, la también modelo reveló que había roto su compromiso, así como toda relación con el intérprete de The Leftovers.

Le deseo lo mejor y algún día me gustaría casarme y tener hijos, pero por ahora sólo me estoy enfocando en mí y en mi trabajo, agregó Hilton.

La socialité publicó en Instagram tiempo después de que se informó de su ruptura una frase de Marilyn Monroe para expresar sus sentimientos.

"Creo que todo sucede por una razón. La gente cambia para que puedas aprender a dejar ir. Las cosas van mal para que las aprecies cuando tienes razón", se lee en la publicación.

"Crees en las mentiras, así que eventualmente aprendes a confiar en nadie más que en ti mismo. Y a veces las cosas buenas se deshacen para que cosas mejores puedan caer juntas".