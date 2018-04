Atala no nos tuvo confianza como equipo: Pati Chapoy

México. Atala Sarmiento, este día, a través de un video en You Tube, habla de los motivos que la orillaron a dejar Televisión Azteca y "Ventaneando",y este día también, Pati Chapoy, en entrevista desde el foro de "Ventaneando", habla sobre el tema de Atala.

En Facebook se transmite la conferencia de prensa que Pati Chapoy y los integrantes de "Ventaneando" dan a distintos medios de comunicación en Ciudad de México. El tema, entre otros, Atala Sarmiento.

"Ese día, jueves, Atala llegó mal humorada al foro, todos lo vimos, el público lo vio; como llegó, se paró y se fue. No era la primera vez. A todos nos ha pasado. Ella se fue y al dia siguiente cancelé la citas de ella porque recibí una llamada de un ejecutivo que me decía que Atala había renunciado", explica Pati Chapoy.

Y Chapoy dice lo que opina sobre la decisión de haber renunciado de Atala.

"Lo único que no dijo Atala (en su discurso en You Tube) es que jamás se acercó a mi o a alguno de nosotros para saber lo que pasaba. No nos tuvo la confianza después de muchos años."

"En esto no creo que haya perdedores o ganadores, son decisiones que se toman en la vida. Todos somos importantes, nadie indispensables en ningún momento de tu vida."