"Pato" Zambrano y lo que vivió por el secuestro de su hijo

"Pato" Zambrano, político mexicano, y quien es exBig Brother, revela que vivió días de horror hace tres años, cuando secuestraron a su hijo.

"Pato" Zambrano cuenta que los secuestradores fueron claros con él y le dieron a elegir entre su campaña y su hijo.

Foto: Agencia Reforma

En entrevista para el programa "De primera mano", Zambrano reveló que su hijo fue secuestrado durante su campaña 2015.



Zambrano narró que, aunque su hijo "Pato" no sufrió violencia, quienes lo secuestraron amedrentaron a la persona con quien venía, y al pequeño lo llevaron a comer hamburguesas.



"O renuncias o no lo volverás a ver", le dijeron los secuestradores.



Para sorpresa de los conductores de la emisión de Grupo Imagen, Zambrano afirmó que no cedió: "Pues no lo vuelvo a ver, pero no puedo renunciar", les dijo a los criminales.





El político del Partido del Trabajo ya no descansa.