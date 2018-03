Paty Manterola le quedará mal a Garibaldi tras reencuentro

La cantante Patricia Manterola, quien había mencionado anteriormente que estaría en toda la gira del reencuentro de Garibaldi a sus casi treinta años de creación, solamente estará en la que sus hijos lo permitan, pues el plan de trabajo encabezada por Xavier Ortiz, comprenderá por lo menos toda la República Mexicana, EU, Sudamérica y España.

Los integrantes Xavier, Katia, Luisa, Fernanda, Paola, Adrián y Carlos son que estarán fijamente en la gira Que siga la fiesta, en ella estarán como invitados Sergio Mayer, Paty Mantero y Víctor Noriega.

"Empezamos a trabajar en La Feria de Aguascalientes, en donde estrenaremos el primer sencillo de La Cucaracha, es una versión urbana producida por Jorge D'Alessio del grupo Matute y el video que proyectaremos en nuestra presentación estuvo a cargo del fotógrafo Carlos Latapi e invitamos a todo el público para que el 22 de abril estén en nuestra primera presentación", declaró Luisa Fernanda.

Por su parte Pilar Montenegro sigue delicada de salud:

"Pilar está enferma y desgraciadamente no podrá estar y aunque Paty Manterola no esté en el talento fijo, la gente va a poder, disfrutar de ella, porque al igual que Mayer y Víctor, el público los quiere ver, aunque no puedan estar en todas".

