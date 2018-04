Carlos Espejel por fin habló de Alma Cero y su romance

Luego de varios meses de especulación entre una relación sentimental por parte de Carlos Espejel y Alma Cero, fue la misma ex pareja del comediante Paty Azuara quien dio el principal motivo para confirma el romance entre ambos actores.



"Paty y yo nos llevábamos muy bien desde hace mucho, pero hace mucho dejamos de ser pareja no, y hace muchos años dejamos de estar en pareja, éramos los padres de familia que cuidábamos de nuestros hijos, pero estaba ya hablado que ya no éramos pareja, entonces yo siempre invite a que habláramos platicáramos y que cada quien pudiéramos resolver nuestras vida de una manera padre, abierta, comunicada, Paty fue la primera persona que se enteró de que yo estaba saliendo con Alma, y ella fue la que al mismo tiempo comunicó esto que estaba pasando", dijo Espejel al programa Ventaneando.

Además, mencionó que hasta hace poco la madre de sus hijos ya está saliendo con otra persona expresando su felicidad hacia ella.



"Paty está por lo que me enteró ahora como tú, porque yo tampoco sabía mucho, me entero que esta con alguien, cosa que de verdad me da mucho gusto porque Paty es una mujer guapa, Paty es una mujer joven, es una mujer inteligente y este chavo yo no tengo el gusto de conocerlo, pero me cae muy bien (...)", reveló el comediante.

Por su parte Carlos se considera estar tranquilo después de que los medios juzgaron el romance de ambos, pero lamentan que hayan tachado a la actriz de la rompe hogares ya que muchos exageraban con las publicaciones en contra de Alma aseguró el histrión.