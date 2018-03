La razón por la cual Paulina Rubio viaja sin Gerardo Bazúa

Una serie de rumores corren dentro de la vida de Paulina Rubio, ya que se asegura que ella y Gerardo Bazúa, se encuentra separados; ahora dichos comentarios aun crecen más pues volvió a ser captada sola mientras visitaba Cuba.



Grupo Cantón habló con un encargado de un conocido restaurant de comida cubana donde aseguró que la chica dorada viaja sin pareja.



"No, vino sola; bueno estaba con un fotógrafo, Alejandro Pérez, quien hizo unas fotos y eso. Que yo sepa no pidió nada, no comió, ni bebió nada, estuvo aquí en el bar, se tomó unas fotos y se fue", dijo Reynaldo Lima.

Además, reveló que la intérprete de "Mío", venia acompañada de su staff y se portó de una manera muy accesible a la gente que se acercaba a ella.

"Se porto muy bien, estuvo accesible con la gente, se tomó fotos con los trabajadores de aquí, con personas con las personas que le pedían foto. Ella llegó aquí, estuvo atenta con las personas que se le acercaban, fue muy respetuosa", expresó el empleado.



Al parecer el viaje de la artista se debió para ajustar los últimos detalles de su próximo sencillo Desire tema el cual grabó con Nacho y escogió las calles de la Habana para su sección de fotos.

