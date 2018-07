Paulo Quevedo regresa a México y toma el vuelo con La Piloto

Después de estar 17 años fuera de México, el actor Paulo Quevedo regresa con un proyecto al que él denomina extraordinario “no la podía haber tenido más emocionante, estoy feliz”.

“Tomé la decisión de irme, no dejé de trabajar, afortunadamente estuve muy activo, me hubiese gustado quedarme en México pero a veces nos toca tomar ese tipo de decisiones, ya he regresado por lo que había dejado anteriormente, la gente sí se acuerda de lo que dejé acá en el grupo musical. Con este personaje estelar feliz, un personaje muy interesante, lógico que me he estado dando vuelo, me siento como en casa, con un México evolucionado en muchos aspectos con la ilusión de quedarme acá”. Y es que interpreta a un hombre mexicoestadounidense en la segunda temporada de La Piloto, al que le gusta el alcohol, que tiene un ir y venir de emociones, un piloto bipolar.

Paulo feliz de estar en México. Foto: Cortesía

“Con la llegada de la capitana Olmos (Livia Brito), mi personaje comienza a cambiar, le empiezan a quitar un puesto que para él significa mucho y no entiende por qué una mujer del calibre de la capitana Olmos llega a descartarlo a él cuando lleva muchos años dentro de la empresa, a partir de ahí él empieza a incomodarse por la presencia de ella y comienza a complicarle la existencia”.

Para Paulo el tema de las narcoseries ha venido a renovar la televisión “ya las hemos visto bastante y quizás unos podrán decir es una narcoserie, pero es una realidad que ocurre en nuestro país, basado en eso tenemos que agradecer de alguna manera porque ha evolucionado ciertas producciones, nos ha permitido prestarnos al drama y la acción con un poco de realismo”.

El actor afirma que este tipo de proyectos los ayuda a salir del panorama de las telenovelas “nos ha ayudado mucho a evolucionar no solo en los géneros también en los perfiles de los actores porque antes no había mucho rango para elegir cierto perfil y ahora ya están más acertados”.

Y asegura que gracias a esto muchos actores han llegado a México en busca de nuevas oportunidades.

“Las producciones se pueden dar el lujo de elegir perfiles y las series y teleseries nos permiten no solo ser el malo o el bueno, simplemente ser personajes cotidianos de la vida real, donde podemos ser buenos y hacer cosas malas, ahora yo ya estoy viendo esta amplitud de géneros y de perfiles que nos están permitiendo llegar más allá, entonces sí podemos hablar de narcoseries, pero La Piloto tiene un sazón diferente mezclado con el mundo de la aerolínea, que no es solo el narco, el rancho y las trocas, aquí es un poquito de todo, entonces es lo que diferencia de otras series”.

Algo característico de este proyecto es que cuenta con actores de diferente países como México, España, Colombia, Rusia, entre otros.

“Es bueno porque por mi parte cuando yo me voy de México comienzo a explorar en otras zonas, Colombia, Venezuela, Brasil y evidentemente nos da otra mentalidad, visualizamos cómo trabajan ellos, para mí no es sorpresa, es rico porque le da una variedad al mundo del narco, los colombianos con sus personajes colombianos, con su acento, es rico tener esa versatilidad, para un actor siempre va a ser muy gratificante hacer este género”.

Esta serie se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas a las 21:30 horas.

Por el momento está enfocado en terminar las grabaciones de La Piloto “tratar de enfocarme en proyectos y una propuesta diferente, tratar de meterme al cine, seguir luchando y picando piedra, prepararme y tener herramientas; siempre hay que tener algo bueno que dar a los productores. Ahorita estoy entrenando artes marciales porque me gusta mucho la acción”.