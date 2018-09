Pedro Fernández y lo que niega de su vida privada

Pedro Fernández, intérprete del género regional mexicano, en entrevista con el programa de radio "Todo para la Mujer", revela si se ha sometido a alguna operación para verse bien.

Pedro Fernández, quien está de estreno con su disco "Arránquense muchachos", menciona que mucha gente le pregunta si se ha operado o cómo le hace para verse bien, y les responde con la verdad.

El otro día me decían que me había operado ya, y no, la verdad es que no me he operado de nada, y el día que lo haga, pues se los diré. Si no te sientes bien, y hay que hacerlo (operarse) por el público, pues hay que hacerlo, pero hoy no; estoy contento así."