Pedrito Sola, ¿por qué nunca quiso tener un hijo?

México. Pedrito Sola, uno de los conductores de "Ventaneando", es interceptado en su momento de descanso de la transmisión del programa de televisión, y en entrevista con "Facebook Live", habla de cuáles son las vacaciones que más ha disfrutado en su vida, y por qué nunca quiso ser padre de familia.

Pedrito Sola, con el buen humor que lo caracteriza, relata que siempre le ha gustado vacacionar y viajar por el mundo.

Las vacaciones de su niñez, que lleva en el corazón, son esas que solía tener en Veracruz.

"Allá vivía mi abuela y me encantaba viajar a Veracruz para estar con ella y ese lugar tan bonito", dice Sola.

Y en su etapa adulta, viaja al extranjero llena de placer a Pedrito Sola.

"Cuando fui a Egipto fue un viaje sensacional. Estuve en El Cairo, en muchos lugares. Ese viaje fue como en 1970, cuando se podía viajar a Egipto, hoy ya no por tanta inseguridad."

Y relata que entre 1970 y 1985 viajaba constantemente a Europa.

"Luego dejé de ir, porque aparte la economía se puso mala. Siempre he sido soltero y he ganado mi lana, desde jovencito.Últimamente me ha dado por viajar en cruceros", confiesa el periodista, quien también es economista.