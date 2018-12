Vive una navidad con grande películas imperdibles

En la víspera de la navidad, películas como "Los fantasmas de Scrooge", "Batman regresa" y "La noche anterior" son algunas de las películas que no debes dejar de ver en compañía de tu familia.

Enciende ya tu espíritu navideño con estos títulos que podrás encontrar en streaming; seguro disfrutarás cada historia.

Estas son otras recomendaciones para ti y tu familia que prenderán tu espíritu invernal:

"Batman regresa" ("Batman Returns", 1992)

Segundo filme del caballero de la noche dirigido por Tim Burton. Esta clásica secuela, donde el hombre murciélago se enfrenta con "Gatúbela" y a "El Pingüino", está ambientada durante la Navidad. La música de Danny Elfman y el diseño la vuelven la opción perfecta para esta temporada.

Disponible en Amazon Prime Video.

"Los fantasmas de Scrooge" ("A Christmas Carol", 2009)

Charles Dickens debe estar muy orgulloso de esta (enésima) adaptación de “Canción de Navidad”. Dirigida por Robert Zemeckis ("Volver al futuro", "¿Quién engañó a Roger Rabbit?"), esta versión motion-capture destaca por sus calidad visual y reinvención de la clásica historia de Ebenezer Scrooge.

Disponible en Clarovideo.

"El Grinch" ("Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas", 2001)

Esta cinta, protagonizada por Jim Carrey como el popular ser verde que odia la Navidad, es o debería ser tu opción de cajón.

Los colores, vestuarios exagerados y el humor de el Grinch lograrán que tu corazón deje de reducirse y tome de nuevo su tamaño original.

Disponible en Netflix y Amazon Prime Video.

"La noche anterior" ("The Night Before", 2015)

Esta comedia de los productores de "Piña exprés" y "Este es el fin" reinventa la historia navideña dickensiana y la mezcla con una historia sobre amistad, crecimiento y drogas.

Disponible en Netflix.

"El regalo prometido" ("Jingle All the Way", 1996)

En esta cinta que pasaban todas las navidades en el canal 7, Arnold Schwarzenegger interpreta a un padre que hace todo lo posible por conseguirle a su hijo el juguete que pidió.

Disponible en Clarovideo.

"Krampus: El terror de la Navidad" ("Krampus", 2015)

¿Estás harto de la alegría navideña? Este oscuro relato retrata al ser ancestral del folclor de Europa Central, quien es lo opuesto a San Nicolás. Krampus castiga a los niños mal portados y se los lleva en su saco al infierno para devorarlos.

Disponible en Netflix.

"El extraño mundo de Jack" ("The Nightmare Before Christmas", 1993)

¿Esto es Halloween? ¡No! También es Navidad. Esta película en stop motion, concebida y producida por Tim Burton pero dirigida por Henry Selick (Jim y el durazno gigante, Coraline), es atemporal.

Con canciones pegajosas y un humor retorcido que ha forjado a un par de generaciones, la historia de Jack Skellington es una buena opción para celebrar a Santa Atroz.