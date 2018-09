Platanito confiesa porqué quiere dejar EU y regresar a México

Platanito es uno de los comediantes más conocidos en México y Estados Unidos donde radica actualmente y país en el cual se trasmiten las temporadas de su programa Noches con Platanito.

Sin embargo, el simpático payaso confesó en entrevista para Publimetro que está ansioso de regresar a México.

“La verdad, mi vida la veo en México, no me gusta Estados Unidos, no me gusta la vida de allá, la soledad. De hecho, mi familia vive en la Ciudad de México, ni siquiera me los llevé y no pienso llevármelos, no nos gusta ni a mi mujer ni a mi la vida allá. El tema de las drogas está muy delicado allá, no me gusta la cultura”, confesó el comediante.

Por ello, expresó que está emocionado de regresar a su país natal aunque sea solamente para realizar una gira de presentaciones por varios estados de México.

El primer escenario al que subirá sera el Auditorio Pabellón M (Monterrey), en su primer fecha el próximo 28 de septiembre.

“No conocía el Auditorio Pabellón M, está hermoso el lugar, me encantaría verlo lleno. Si me pueden anunciar como Platanito Escamilla, se los voy a agradecer mucho, a ver si así jala un poquito más”, declaró entre risas.

También señaló que le gusta el sigue con la escencia de la comedia y aún no ha incursionado en el stand up porque no le gusta y no le entiende.

"Me estoy enfocando más en mi programa de televisión en Estados Unidos, me absorbe mucho tiempo como para preparar los espectáculos en vivo, como lo hacía antes", dijo Platanito.

"A mí me cuesta mucho entender el stand up, no lo conozco, por más que quiero entenderlo, no puedo. Veo a muchos compañeros standoperos y veo al público carcajearse, y yo no me río porque no lo entiendo; sin embargo, reconozco el éxito, como es el caso de Franco Escamilla, que es un fenómeno no nada más en México, sino en Estados Unidos y Europa", añadió.

Lucha por el éxito de una comedia tradicional ante el furor del stand up

"Éste es un show en el que traigo pirotecnia, traigo efectos especiales, me acompañan músicos en vivo y son casi dos horas de comedia. Y si nos va bien, se puede alargar mucho más el show".