La razón por la que Polo Polo permanece lejos de sus amigos

Polo Polo desapareció de la luz pública hace unos años. Muchos de sus amigos no saben de él, sin embargo, recientemente fue visto comiendo tacos en un restaurante de Ciudad de México, con compañía de su hija.

En 2016, la revista TV Notas dio la noticia de que Polo Polo padece Alzheimer, y una persona allegada a él revela a la misma revista que el actor radica entre Ciudad de México y Querétaro.

"Polo Polo es asistido por enfermeras y no puede salir sin que alguien le acompañe."

Sus hijos no quieren que tenga contacto con sus amigos del medio porque muchos de ellos tienen buena relación con Martha Zendejas, la ex del comediante, y la separación de Polo Polo con ella no fue en los mejores términos", señala la fuente.

Y añade que Polo Polo está totalmente retirado de los escenarios y se desilusionó mucho de su exesposa, una vez que descubrió que hacía mal uso de su dinero.

Desde que salió de su casa del Pedregal nunca más regresó a ella, de hecho, nos enteramos que la ex hasta “trabajitos” le hacía a Polo Polo, porque al desmantelar la casa se encontraron con velas y cosas de esas. Al final su hijo ya vendió la casa en algo más de 50 millones de pesos” .

La fuente cuenta a TV Notas que al hijo de Polo Polo le urgía tener dinero para arreglar las cosas bien, antes de que él perdiera la memoria por completo.

Su hijo también ha dejado de ganar, porque él le estaba llevando lo de los shows de 'La gira del adiós', que fueron lastimosos, patéticos, con todo respeto, pero a don Polo ya se le iba la onda, además lo hacía sin ganas, cansado. De plano ya no pudo seguir.”

En resumen, los hijos de Polo Polo, añade la fuente a TV Notas, no desean que Polo Polo esté mal influenciado por sus amigos, por eso lo mantienen alejado de ellos.

Polo Polo. Foto: Instagram