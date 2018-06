Video: Alan Tacher deja a todos llorando al recordar a su padre

Alan Tacher rompió en llanto al recordar a su padre en el programa Despierta América donde decidieron festejarles a todos los papas por su día adelantadamente.



Adiós querido juan Gabriel #homenaje #juangabriel #amoreterno #inolvidable Una publicación compartida por Alan Tacher (@alantacher) el 6 de Sep de 2016 a las 8:48 PDT

Y es que el año pasado falleció su papá el señor Alejandro Tacher (QEPD) a la edad de 72 años, es por eso que los colegas del conductor decidieron mostrar unas tiernas imágenes del hombre que educo y amo al famoso por lo que no pudo contener las lágrimas y se quebró frente a las cámaras.



Me la pasaba muy bien sabes me divertía mucho con mi papá, era un papá muy presente, me hablaba todos los días a mí y a Mark y a mi otro hermano la verdad el día que no te hablara mi papá era extraño", dijo el presentador.



Por su parte sus compañeras mencionaron que cuando el padre de Alan fue a visitarlo al foro ellas quedaron fascinadas pues compartió el gran carisma y alegría que siempre lo caracterizaban.