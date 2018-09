Exintegrante de Los Plebes del Rancho rompe el silencio tras salida

Luego de la polémica que causó la inesperada salida de José Manuel López Castro, vocalista de la agrupación Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

El artista envió un comunicado a través de su cuenta oficial de Facebook, donde rompió el silencio agradeciendo a todos sus seguidores por el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera musical, al mismo tiempo que a Don Benito y a la señora Reina, padres del fallecido Ariel Camacho.

"A través de este video quiero agradecer más que nada a todos mis fans, muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado, no tengo palabras no se como expresarlo todo este agradecimiento que siento por ustedes, miré en las redes que mandaban fotos y unos videos y mensajes de inspiración que le echara todas las ganas, muchas gracias, eso fue lo que me motivó a salir adelante para hacer más música para todos ustedes, para todos mis fans".

"Quiero agradecerle también a la familia de Ariel Camacho a mi compa Benito Camacho y a doña Reina le quiero agradecer por haberme dado la oportunidad de seguir el legado de Ariel Camacho, lo seguí hasta donde pude y no queda más que agradecerles y decirles que muchas gracias".

Cabe recordar que el grupo fue fundado en 2013 como Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho por Ariel Camacho y su amigo Cesar Sánchez "El Tigre", y tiempo después, para que el proyecto de Ariel siguiera en pie, se incorporó a José Manuel como primera voz y requinto, puesto que en el 2015 Ariel Camacho, falleció lamentablemente en un accidente automovilístico, los músicos sinaloenses decidieron seguir con el legado de su líder Ariel Camacho Barraza tras su muerte.

"Todo lo que tengo, todo lo que soy es gracias a él Ariel Camacho, lo reconozco".

Recordando que Los Plebes del Rancho, tuvieron un show en Agua Prieta, Sonora, el pasado 14 de septiembre, sin José Manuel, quien no se presentó en el show, el cual causó controversia por su ausencia.

Pese a esto, los integrantes César Sánchez, Israel Meza y Johnny Cortés no defraudaron a su público y llevaron a cabo la presentación, al igual que su show que tuvieron en la capital sinaloense en el grito de independencia.

"Les pido una gran disculpa a toda la gente que Agua Prieta, a la gente de Culiacán y de Tijuana a todo el público que asistió, una enorme disculpa porque no me presenté, yo notifiqué con tiempo y forma de mi retiro", destacó José Manuel.

Por último, el cantante adelantó a todos sus seguidores que se vienen muchas sorpresas en su carrera artística, el cual no dejará a un lado la música, pues asegura que tiene preparado muchos temas y hasta un nuevo material discográfico.

"Les tengo una sorpresa viene un proyecto personal nuevo, mío, gracias a Dios quiero decirles que vienen videos, un nuevo material ya está todo, yo quiero tocar en todos los lugares y voy hacer todo lo posible para llegar a todos los lugares a donde sea, quiero darles música"