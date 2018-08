Mhoni Vidente predice el día y hora del sismo que sacudiría a México

La astróloga cubana, Mhoni Vidente, vuelve a lanzar una predicción, esta vez de forma aterradora, ya que señaló que tuvo una visión, en la cual compartió el mes, el día, la hora y la magnitud de un sismo que al parecer se avecinaría en el país.

Lo anterior lo compartió en el programa de espectáculos Intrusos, el cual es conducido por Pepillo Origel, Martha Figueroa, Aurora Valle y Maca Carriedo. Además de haber revelado su escalofriante predicción, no podía dejar de lado lo que se avecinaba también dentro del mundo de la farándula.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que al principio predijo la psíquica, quien reveló que para el mes de octubre, después de un año de haberse registrado un fuerte sismo ocurrido el 19 de septiembre, volverá a ocurrir otro entre el 22 y 24, con una magnitud de aproximadamente 6.3 o 6.5, aproximadamente a las 12:33 Fue clara en su mensaje y pidió rezar.

"El 22 de octubre o el 24 de octubre va a temblar, señores. Fuerte otra vez, pero no va a pasar nada, casi 6.3 o 6.5. Yo me veo caminando en la Roma, que ahí tienen su casa, yo creo que va a ser como a las 12:33. Hay que estar prevenidos, acuérdense que vivimos en una ciudad que constantemente va a seguir temblando. Ya el temblor del año pasado, del 2017, ya marcó un episodio completamente, va a seguir temblando, pero no va a pasar nada, simplemente se están moviendo todas estas energías y que da la casualidad que viene siendo antes de que entre el nuevo presidente, para completamente limpiar y estar fuertes. Esto no lo quería comentar, porque son predicciones muy fuertes", concluyó y además pidió rezar.