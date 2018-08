El cantante Justin Timberlake presume su primer libro

Justin Timberlake reveló la portada de su primer libro, Hindsight and All the Things I Can't See in Front of Me (retrospectiva y todas las cosas que no puedo ver en frente de mí, traducido al español) en Twitter.

BRASPBERRY...just think about it. Una publicación compartida por Justin Timberlake (@justintimberlake) el 3 de May de 2018 a las 9:15 PDT



Chicos, tengo algunas noticias. He estado trabajando en esto desde hace un tiempo y estoy feliz de finalmente darles un primer vistazo a mi primer libro, #Hindsight", escribió el cantante.



"Estoy deseando compartir estas imágenes e historias con ustedes. ¡Saldrá el 30 de octubre!".





De acuerdo con Harpers Collins, el texto incluirá una colección de anécdotas, reflexiones y observaciones sobre su vida y obra, así como cientos de imágenes espontáneas de sus archivos personales, reportó Entertainment Weekly.