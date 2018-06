Estas bandas de rock estarán en el Festival Force Fest Open

System Of A Down y Alice In Chains serán los artistas principales del Festival Force Fest Open Air que se celebrará en el Club de Golf de Teotihuacán el 6 y 7 de octubre.

Serj Tankian vocalista de System of a Down/AP



En su quinta edición, el Festival metalero le ofrecerá a los 40 mil asistentes, la opción para pasar la noche acampando, atracciones como juegos mecánicos y un panorama majestuoso hacia las Pirámides de Teotihuacán.



En las 11 hectáreas de la zona verde del Club, estarán los cuatro escenarios repartidos, los cuales recibirán a bandas como Pestilence, Asesino, Dark Funeral, Carcass, NOFX, Devil Driverson, Dokken, entre otras bandas más que se irán confirmando.



"Es una experiencia muy natural y muy influencia por los festivales europeos con camping y áreas de esparcimiento como si fuera un 'metal park' muy accesible", compartió en conferencia de prensa Javier Castañeda, organizador del evento.

Y para los que se aventuren a pasar la noche, el área de camping abarcará ocho hectáreas y contará con servicios como regaderas, baños, lockers, seguridad e iluminación.

System Of A Down/AFP



Y para los que no desean pasar la noche, habrá una opción para transportes directos, que ofrece la empresa Live Tours.



"Force Festival ya no es el hermanito menor del Hell and Heaven, éste ya es un festival independiente con la misma fuerza, y va a innovar con atracciones distintas pero de la misma magnitud que los festivales más grandes del mundo", explicó Castañeda.

La banda Alice in Chains/AP

Los boletos saldrán a la venta el miércoles 20 de junio a través de la plataforma Stubhub con precios que van desde los mil 500 pesos en boleto sencillo de fase uno, hasta los 5 mil 600 pesos en fase tres de VIP

.

"El venue te ofrece una vista total a las pirámides de Teotihuacán y por eso, estamos esperamos una gran afluencia de turistas. Además habrá zona de comida, descanso, metal market y juegos mecánicos", explicó Luis Treviño, representante del Fideicomiso de la Comisión para el Turismo del Estado de México.