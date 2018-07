Exigen a AMLO que investigue la muerte de Pedro Infante

Cuco Leyva llegó hasta la oficina de Andrés Manuel López Obrador con una bocina, un micrófono y 150 canciones de Pedro Infante en la memoria para pedirle al próximo Presidente que investigue la verdadera muerte del ídolo de Guamúchil.

"Vine a tratar de hablar con el licenciado Andrés Manuel López Obrador para que ahora que sea el Presidente nos haga el favor de reconocer a Pedro Infante que no murió en el avionazo de 1957, como se nos dijo siempre, sino que vivió 95 años y murió hace cinco años apenas, el 22 de junio de 2013, en Delicias, Chihuahua, murió y ahí está enterrado bajo otra identidad", dijo.

Frente a la oficina en la calle Chihuahua, donde otros ciudadanos hacían sus propias peticiones, desplegó sus lonas con fotografías de Pedro Infante y cantó por cinco horas a todo volumen dividiendo a los vecinos a su favor y en contra, pero sin que le importara.

Dijo que se tendría que hacer una investigación hasta de ADN.

"Hay que sacar el cuerpo de Pedro Infante que está enterrado en Delicias, Chihuahua, en el panteón municipal con el nombre de José Antonio Hurtado Borjón, entonces se tiene que exhumar el cuerpo hacer el ADN y cotejarlo con el de sus hijas", explicó.

El imitador de 50 años afirmó que Infante, oficialmente fallecido el 15 de abril de 1957 en un avionazo en Mérida, tenía motivos para fingir su muerte, pues en ese entonces había una mafia en el poder que lo quería matar.

"El Presidente de entonces, Miguel Alemán Valdez, lo mandó matar por celos, por venganzas de líos de faldas, mas que las personas encargadas no se animaron a matarlo y el vivió escondido hasta que murió el ex Presidente Miguel Alemán en 1983, y él volvió a salir a cantar", dijo.



Ex viene viene en un estacionamiento de la Ciudad de México, contó que convirtió en imitador de Infante hace dos años cuando pidió permiso para ir a visitar la tumba de Delicias y a su regreso el dueño del estacionamiento ya le había dado su trabajo a otra persona.



Agarré la bocina que me había llevado a Chihuahua y así comencé y no me va mal, saco unos 500 o 600 pesos, explicó.