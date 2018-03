A Rafael Inclán, tras secuestro, ahora le pasa esto

México. El primer actor Rafael Inclán salió de una, pero ya entra "en otra". "Me operé y sin que me dieran de alta me fui a trabajar, ahora tengo que usar bastón”, señala en entrevista con TV Notas.

Rafael Inclán, tras sufrir un secuestro hace unos meses, en Oaxaca, ahora su salud es la que se ve comprometida, pues el actor de sometió a una operación de fémur y por no seguir las indicaciones médicas ahora tiene que utilizar bastón para poder caminar.

“Me operé y no guarde reposo, y sin que me dieran de alta me fui a trabajar a 'Aventurera'. Fue una estupidez y aquí están las consecuencias, ahora tengo que usar bastón”

Rafael Inclán narra que un día después de que lo operaron llegó a verlo el fisioterapeuta y le pidió posponer la rehabilitación por unas semanas, para irse a trabajar.

"Se me juntó la operación y el secuestro, cuando mi pobre hijo andaba depositando, les dije a estos señores que ya no tenía más, pero querían un millón y medio. Les comenté que sólo tenía 200 mil pesos y que los estaba guardando para mi operación, por eso me tarde más en hacerlo; pero les pague y les dije ya estamos a mano y gracias."

El 6 de octubre, tras ir a un bar fue secuestrado y lo liberaron al día siguiente. Tras su amarga experiencia, comparte una importante medida de seguridad a las personas: