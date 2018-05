¿Esposo de Kim Kardashian fanático de las cirugías plásticas?

Luego de permanecer retirado de los escenarios por un tiempo el rapero Kanye West se encuentra promocionando algunos proyectos los cuales no han sido concretados, hace unos días causó gran escándalo debido a su apoyo hacia Donald Trump.

Kanye West/AP

Durante su paso por el portal de Hollywood TMZ Live el esposo de Kim Kardashian nuevamente volvió a generar controversia, esta vez por haberse sometido a una liposucción en 2016 así lo confesó.

Kanye West y Kim Kardashian/AP

"Recurrí a la cirugía plástica porque quería tener un buen aspecto para todos ustedes. Me hice una liposucción porque no quería que dijeran que estaba gordo, como ya habían hecho con Rob antes de mi boda. En su caso consiguieron que se marchara a casa antes de la ceremonia. Y no quería que a mí me sucediera lo mismo, así que me hice la liposucción. Me dieron opiáceos para el posoperatorio: empecé a tomarme dos al día e iba al trabajo colocado", dijo West.

Cabe mencionar que hace unos meses el cantante se convirtió nuevamente en padre de una pequeña niña a la que llamaron Chicago, la bebé fue traída al mundo por medio de un vientre de alquiler.